L’imperativo per il Grifone Un solo obiettivo | tre punti

Sono ben tre gli anticipi in programma domani per la nona giornata del girone di ritorno: Figline-Aquila Montevarchi, Flaminia Civitacastellana-Fezzanese e Trestina-Grosseto. Ieri mattina i biancorossi di mister Consonni hanno concluso al "Palazzoli" la preparazione settimanale in vista della trasferta che domani, inizio alle 14.30, li vedrà impegnati sul terreno dello stadio "Lorenzo Casini" di Trestina contro una compagine che si trova al penultimo posto in classifica. Ad eccezione degli infortunati Riccobono e Benucci, il tecnico delavrà a disposizione tutti gli effettivi per cui c’è da aspettarsi dai biancorossi una prestazione convincente in questa prima gara del mese di marzo che faccia seguito alla vittoria ottenuta con il Figline. Marzierli e compagni, a questo punto del campionato, sono "obbligati" alla conquista dei trese vogliono centrare l’del secondo posto e poi tentare la vittoria dei playoff.