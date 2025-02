Iodonna.it - L'identikit beauty dei nuovi rossetti must have della PE 2025? Colori intensi, come il fucsia, formulazioni idratanti e consistenze effetto specchio

Leggi su Iodonna.it

Per iprimavera-estatele regole sono semplici: non si potrà non averne uno, essere senza un gloss in borsetta o non puntare su una formula idratante e rimpolpante. Infine, non si può non scegliere una nuance rosata-violetta,. Pochi ma semplici indicazioni per districarsi tra le moltissime propostebella stagione. Lily Rose Depp nei laboratori Chanel: ecconasce un rossetto X Leggi anche ›stylo: i più pratici e precisi da provarePE, ildominaGiocoso, vibrante, acceso, intenso, divertente.