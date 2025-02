Ilgiorno.it - L’idea letteraria “Giro del mondo in ottanta giorni"

Carnevale dedicato al “delin 80”, per partecipare alla grande caccia al tesoro per le vie di Concorezzo serve un passaporto speciale, a disposizione da domani nei negozi, in biblioteca e in oratorio. Organizzano Comune, parrocchia e commercianti. Il tema letterario prende spunto dal capolavoro di Jules Verne ed è servito a organizzare un evento in grande stile. Tutti, genitori e figli, per qualche ora potranno indossare idealmente i panni del protagonista, il gentleman inglese Phileas Fogg, e provare, come lui, a circumnavigare il globo, in questo caso con la fantasia. "Sabato grasso quest’anno non è solo un momento di festa e di divertimento – dice Gabriele Borgonovo, assessore alla Cultura – è anche un importante esempio di collaborazione tra realtà diverse. Il tema tratto dal grande romanzo francese offre l’opportunità di vivere un’esperienza coinvolgente qualsiasi età si abbia, unendo tradizione, fantasia e avventura".