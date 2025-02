Sport.quotidiano.net - Licata, conto alla rovescia. Sul ring per il titolo in aprile

Si disputeranno a Ferrara gli incontri di boxe per l’assegnazione delitaliano Pesi Welter (uomini) e deleuropeo Pesi Leggeri (donne). L’appuntamento è in programma per venerdì 11alle 19,30 al palasport. La manifestazione è stata presentata ieri dall’assessore allo Sport Francesco Carità, il tecnico dell’Asd Ferrara Boxe Roberto Croce, Mimmo Zambara in rappresentanza del manager dei pugili professionisti (Promo Boxe Italia) Mario Loreni, il pugile Antonio, la pugile Pamela Noutcho Sawa con il tecnico federale Alessandro Danè. Presente anche la presidente di Ferrara Boxe Monya Rossetti. "È un evento molto importante per la nostra città – ha sottolineato l’assessore Carità – ed è per questo che come amministrazione comunale mettiamo a disposizione la struttura più bella e importante, che è il palasport, e la prestigiosa sede della sala dell’Arengo per la presentazione.