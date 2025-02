Lapresse.it - Libri: una nuova indagine per Doriana Messina in ‘Corpi abbandonati’ di Bezzon

Si intrecciano due filoni di indagini in(Ed. Frilli, pagg.208, per la Collana Tascabili Noir) ultimo romanzo noir dello scrittore Emiliano, dal 2022 ospite della trasmissione ‘Ore 14’ in onda su Rai 2, che torna in libreria con unainchiesta per, capitano dei carabinieri.“La primaè la rivolta di Reggio Calabria del 1970 quando la politica decise di realizzare la fabbrica delle Saline ioniche, in realtà grandi affari legati agli interessi della criminalità organizzata – dice a LaPresse l’autore – parallelamente, spulciando per chi è curioso come me, ho scoperto che la Diocesi di Locri offriva protezione alle donne maltrattate all’interno delle famiglie criminali, donne che vivevano una situazione molto complicata perché alla famiglia ‘naturale’ si univano le difficoltà di quella malavitosa”.