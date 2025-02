Ilgiorno.it - Libri, palestra e "arteterapia". Fondazione Rava regala al Beccaria la speranza di un futuro migliore

Una biblioteca, una piccola, un laboratorio d’, la sala colloqui. Tra le mura delinaugura uno spazio rassicurante, fatto di colori tenui e attività creative. È l’ex palazzina femminile, riqualificata daFrancescagrazie al supporto di Chiomenti. "Abbiamo ristrutturato questa palazzina anche con l’aiuto dei giovani detenuti, che ora qui potranno svolgere tante attività per riempire in modo costruttivo le loro giornate in un momento di sospensione della loro vita, già abbastanza doloroso", spiega la presidente della, Mariavittoria, che conosce bene l’Istituto, dove è presente con i suoi volontari e il progetto Palla al centro. "È un incubatore di tutti i problemi che riguardano le nuove generazioni: la violenza, l’abbassamento di valori, il vuoto del senso della vita.