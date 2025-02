L’ha fatto di nascosto quant’è cattiva Grande Fratello Zeudi non pensava di essere beccata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Traed Helena sembra proprio tutto finito e pure male al. Anche nella puntata andata in onda giovedì 27 febbraio le due se ne sono dette di tutti i colori. La tensione è ormai arrivata alle stelle tra accuse pesanti e rivelazioni alla spalle che però durante la diretta vengono a galla. In breve nel corso della settimana, la modella ha insinuato che l’ex Miss Italia sia confusa sul suo orientamento sessuale e che non le piacciano realmente le donne.Addirittura Helena sostiene che lei e sua madre abbiano messo in scena una sorta di show per riuscire ad andare avanti il più a lungo possibile nel programma.si è infuriata tantissimo per quelle dichiarazioni, ma Helena dal canto suo è rimasta male quando Alfonso Signorini ha mostrato a tutti una clip sulle reazioni della casa,inclusa, alla sua non elezione di finalista.