Lezione di Italiano al Milan. Il lampo di Leao non basta. Solo il Bologna è da Europa

Ilfallisce anche l’esame di recupero. Dopo la Champions, Conceiçao bocciato anche in. L’annata da matita rossa continua al Dall’Ara dove i rossoneri sbattono contro un solidissimo, nella riproposizione del match che lo scorso 26 ottobre era stato rinviato, non fra poche polemiche, causa alluvione. Spogliata la classifica dagli asterischi, ilsi ritrova a meno 8 dal quarto posto della Juve: a dodici giornate dalla fine, una parete di vetro da scalare a mani nude per i rossoneri che anche al Dall’Ara palesano tutti i limiti, d’attitudine, di mentalità, prima ancora che tecnici. Diavolo confuso e svagato, in campo con il piglio di chi quasi ti fa un favore. Lusso che non ci si può concedere con nessuno, come Dinamo Zagabria, Feyenoord e Torino dovevano aver insegnato ai rossoneri.