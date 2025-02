Gqitalia.it - Lewis Hamilton ha indossato una Puma Speedcat di cui non conoscevate nemmeno l'esistenza

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Non dovrebbe essere uno shock, maè un po' un fanatico delle scarpe da ginnastica. Non solo ha una collezione enorme, che comprende Salomon, Louis Vuitton e Rick Owens, ma alla fine dello scorso anno ha persino collaborato con Dior per la B44 Blade. È chiaro che a questo ragazzo piacciono molto le sneaker. Ma cosa indossa quando è al volante? Beh, ora lo sappiamo.Ieri, il pilota britannico è arrivato al Bahrain International Circuit per la prima giornata di test pre-stagionali di Formula 1. A parte i grossi Ray-Ban Mega Wayfarer sul viso, il resto del suo abbigliamento era tutto rosso, perché ora è un uomo Ferrari! E ai piedi indossava le sfuggenti Scuderia Ferrari xPro.