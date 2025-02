Lanazione.it - L’Eureka è la prima finalista di Coppa Faggi

Un gol di Leonardo Cuzzavaglio al ventesimo minuto del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha sbloccato una gara dall’alto tasso agonistico e non priva di momenti di tensione. E in virtù della vittoria per 1-0,è ladi, con l’ultimo atto delladi Terza Categoria che si terrà il prossimo 19 marzo al Chiavacci. Una partita tirata, a tratti nervosa, quella andata in scena mercoledì sera all’Achilli di Tavola. Si sfidavano del resto due squadre in forma, che stanno lottando per i playoff e sono vicinissime anche in campionato.di coach Ottati, quarti a pari merito con l’Esperia a quota 37 punti, erano reduci da un netto 3-0 inflitto al Carmignano a domicilio lo scorso sabato. Anche i vaianesi di Shehaj potevano però tracciare un bilancio più che positivo dell’ultimo turno di campionato: il 3-1 esterno inflitto al San Lorenzo Campi Giovani rinforzava le ambizioni d’alta classifica del gruppo, quinto con 36 punti.