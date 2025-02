Ilfattoquotidiano.it - Lettera aperta a chi manifesta l’8 marzo, anch’io dico: attenzione all’inclusione che perpetua lo sfruttamento

Inutile negare che in Italia non sia facile, su molti argomenti e da tempo, il dialogo tra femministe, in particolare su prostituzione, Gpa, libertà di scelta, inclusione, questione trans. Per questo un piccolo gruppo di donne – tra cui io – alcune in relazione nella rete Dichiariamo ha pensato di scrivere unaa chil’8.L’8è una data che accomuna da più di un secolo chi vuole la libertà delle donne, e che quindi ci coinvolge. Da alcuni anni, tuttavia, proviamo sconcerto per l’uso di parole neutre a base di asterischi: come può essere celebrata la giornata delle donne se si rifiuta la parola “donna”? E l’estetica truce dei cortei, con i fumogeni e a volto coperto, non fa pensare al femminismo, che è conflittuale ma nonviolento. La rivoluzione delle donne è e rimane nonviolenta, fa leva sulla presa di coscienza soggettiva e sul partire da sé.