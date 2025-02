Vanityfair.it - Letizia di Spagna vestita come il marito ma senza quel «tocco» in più

Leggi su Vanityfair.it

Per ricevere il dottorato honoris causa re Felipe ha indossato la toga nera, la mantellina rossa e il cappello di rito. Stessi colori, ma invertiti, per la sovrana che ha scelto di sostenere il consorte con un look coordinato perfetto per l'album dei ricordi