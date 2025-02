Iltempo.it - “Lesioni e falso”. Indagati due carabinieri sulla morte di Ramy: chi li ha denunciati

La Procura di Milano indaga duea vario titolo perbase della denuncia presentata nei giorni scorsi dall'avvocata Debora Piazza per conto di Fares Boudizi, il giovane alla guida dello scooter sul quale viaggiavaElgaml. I due militari erano a bordo dell'ultima gazzella che inseguiva il motorino. Quello che guidava, in particolare, viene indagato per, l'altro, che era con lui nell'auto, solo per. Nel suo esposto Fares faceva riferimento a quattrodel Nucleo Radiomobile di Milano coinvolti nell'inseguimento che portò alladiil 24 novembre dello scorso anno ma, almeno per ora, la Procura vuole svolgere accertamenti solo su due. Nella denuncia, Fares aveva parlato di «speronamento volontario» da parte dei militari.