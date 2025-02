Linkiesta.it - L’esercito Ue resta un’utopia, e ancora non esistono alternative concrete

Quando si parla di esercito europeo c’è un ostacolo fondamentale che viene spesso sottovalutato: la Costituzione di ogni Paese membro dell’Unione europea assegna il controllo delle forze armate al proprio governo nazionale. Non è una questione di volontà politica o di coordinamento tecnico, ma di sovranità nazionale. Significa che solo il governo italiano può decidere dove e come impiegare i suoi soldati, solo quello francese può disporre delle sue forze, e così via per tutti i ventisette Stati membri. Nessun trattato europeo ha mai modificato questo principio cardine, nemmeno il Trattato di Lisbona che pure ha introdotto innovazioni significative nella difesa comune, come la Cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured Cooperation, Pesco) che permette a gruppi di Stati membri di cooperare più strettamente in materia militare, o la clausola di mutua assistenza in caso di aggressione armata.