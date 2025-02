Ecodibergamo.it - L’esercitazione a Dossena: «Torcia, corde, barella: giù a 25 metri» - Foto

IN PROFONDITÀ. In azione 120 vigili del fuoco del «Saf» nelle storiche miniere di: 8 giorni intensi di discese e risalite. Simulato il recupero di un ferito: «Fondamentale per garantire un soccorso sempre più efficiente e professionale».