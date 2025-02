Ilfattoquotidiano.it - Lerner, Jebreal, Orsini, Odifreddi, Sallusti ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 1° marzo su Nove. Con Travaglio e Scanzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sulcon “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Lucache torna sabato 1°in diretta alle 21:30.Tra glidella nuova puntata Alessandro, professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma, la giornalista Rula, in collegamento da New York e il giornalista Gad. Inoltre il saggista e matematico Piergiorgiosi confronterà con Andreasui temi più caldi dellapolitica. Spazio anche per Il Passaparola di Marco, come sempre dedicato a un tema di stretta attualità e per l’intervista esterna al direttore del Giornale Alessandro.Al centro del dibattito l’accordo tra Stati Uniti e Ucraina su terre rare e adesione o meno di Kiev alla Nato, nonché il posizionamento dei vari leader europei rispetto alla decisione di mandare truppe a sostegno dell’integrità territoriale ucraina.