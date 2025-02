Liberoquotidiano.it - L'eredità, "all'altezza del c***o": Chiara, si scatena il caos dopo i titoli di coda

Ultima puntata di febbraio a L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ma senza lieto fine. Alla Ghigliottina arriva, concorrente che conquista tutti a casa per la sua preparazione e la bellezza "d'altri tempi", con i suoi lineamenti preraffaeliti. Il bottino iniziale è di 200mila euro, quello finale di 25mila, a conferma che indizioindizio la campionessa non ha le idee chiarissime. Le cinque parole sono "Piccolo", "Volante", "Innamorato", "Sale" e "Mercato". Qualcuno prova con "Uomo" ("Ma non riesco a collegare 'sale'.", si lamenta un telespettatore intuendo il passo falso), altri con "Disco", chi ancora con "Principe". Ma la stragrande maggioranza dei telespettatori che commentano la puntata su X vanno a botta sicura: "Pesce". E a differenza di, ci azzeccano.