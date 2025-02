Ilgiorno.it - Leonardo Di Caprio, l’amore per Vittoria Ceretti e per l’Italia: la coppia visita Brescia e il Vittoriale

, 28 febbraio 2025 – Innamorato dele del lago di Garda, ma anche e soprattutto della sua compagna, top model originaria di Inzino (Gardone Valtrompia).Diè tornato nelno e questa volta lo avrebbe fatto ufficialmente in compagnia della fidanzata e delle rispettive madri. Sì, perché lo scorso agosto laera solo stata notata da qualche fan che aveva poi lanciato l’indiscrezione sui social.Disul lago di Garda? “alle e cena in un ristorante locale” Questa volta, la star di Hollywood e la modella sarebbero stati avvistati mercoledì 26 febbraio inal Castello nel centro di, per poter ammirare la città dall’alto. Mentre il giorno seguente, giovedì 27 febbraio, hanno fatto tappa alle degli Italiani di Gardone Riviera, uno dei luoghi simbolo della culturana.