Lei la terza finalista Grande Fratello la concorrente verso il pass per giocarsi la vittoria

Leggi su Caffeinamagazine.it

La finale delè sempre più vicina, infatti come annunciato da Alfonso Signorini nelle scorse ore l’ultima puntata ci sarà il 31 marzo. E nella giornata del 28 febbraio si è scoperto chi potrebbe essere ladel programma. Una gieffina starebbe per raggiungere Lorenzo e Jessica, già sicuri di avere ilper l’appuntamento conclusivo.E non ci sarebbero grossi dubbi su chi sarebbe ladel, dato che avrebbe un vantaggio considerevole su tutti gli altri coinquilini. Quasi un plebiscito per lei, anche se poi bisognerà aspettare la comunicazione ufficiale per averne la certezza assoluta.Leggi anche: “Deve uscire per forza”.con le ore contate: strane manovre attorno a lui, chi sarà ladopo Lorenzo e JessicaIl sondaggio di Forum Freesullanon sembra lasciare alcun dubbio.