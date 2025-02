Anteprima24.it - Lega, presentati i dipartimenti regionali in Campania

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina laha presentato il nuovo assetto regionale del partito con la definizione dei nuovi, che saranno guidati da Francesco Urraro. Presenti il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, il capogruppo in Consiglio regionale Severino Nappi e la vice coordinatrice Carmela Rescigno. “In– ha dichiarato Zinzi – siamo primi in Italia in termini di popolazione e turismo, ma ultimi per la qualità dei servizi, a partire da sanità e trasporti. I nuoviche oggi presentiamo avranno il compito di redigere il programma dellaper proporre soluzioni concrete per la nostra regione. L’obiettivo è ambizioso: vogliamo ‘Riscrivere la’ attraverso un programma mirato per lo sviluppo della regione. Partiamo da sanità, lavoro, sicurezza e trasporti che da sempre per lasono prioritari, così come dimostrato dai risultati e dai grandi investimenti infrastrutturali per il Mezzogiorno firmati Matteo Salvini”.