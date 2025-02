Ilgiorno.it - Lecco-Bergamo incompiuta, il sindaco Marco Ghezzi: “Alla fine non si farà mai”

Calolziocorte () – “non si”. Né prima delle Olimpiadi, né dopo. La nuovapotrebbe restare solo una bozza di progetto tracciato sulla carta. Potrebbe cioè non essere mail realizzata. Ne è convintodi Calolziocorte, uno dei paesi più interessati dnuova ipotesi di tracciato della Variante di Vercurago della nuova. “Se entro ladel 2026 non sarà completato almeno l’iter burocratico di pre-cantierizzazione,secondo me non si”, le sue parole, pronunciare durante l’assemblea pubblica organizzata dai promotori del comitato Insieme per una diversa”. Al momento però è disponibile solo un progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre mancano sia un progetto esecutivo, sia tutti gli stanziamenti necessari, perché dei 230 milioni di euro preventivati necessari, per decreto ne sono stati assegnati solo 160 milioni, tanti, ma comunque 50 in meno di quanti ne servono, ammesso che i costi non lieviteranno ancora.