Inter-news.it - Leao si sfoga: «Se parlo è un casino! Situazioni strane»

Leggi su Inter-news.it

Intervenuto in diretta a Dazn, Rafaelha parlato della sconfitta del Milan per poi concentrarsi alle scelte arbitrali sul primo e sul secondo gol del Bologna. SCONFITTA – Archiviata la clamorosa sconfitta in trasferta contro il Bologna, Rafaelha attaccato duramente le scelte arbitrali che hanno condannato il Milan. Queste le parole dell’attaccante portoghese a DAZN che vanno a ruota delle parole di Conceicao nel post-partita: «Al quarto posto ci credo ancora, certo. In Serie A tante squadre perdono punti. Oggi avevamo la partita in mano, c’è poco da dire. Volevamo vincere come in tutte le partite. Adesso c’è la Lazio dobbiamo vincere».Milan,non ci sta: «Oggi un»SFOGO –poi, sicontro le scelte arbitrali: «Oggi i colpevoli siamo stati noi. Ma contro il Bologna abbiamo subito delle azioni