Leao attacca | Sconfitta per colpa nostra ma se parlo è un casino

di Redazionesi è espresso a Dazn dopo Bologna Milan: le dichiarazioni dell’nte portoghese nel post partitaRafaelha parlato a DAZN dopo Bologna–Milan 2-1. Il portoghese ha sbloccato la partita a fine primo tempo, ma il vantaggio è durato poco. Queste le sue parole:LE PAROLE – «Secondo me avevamo la partita in mano, non c’è molto da dire. Il nostro obiettivo oggi era vincere, oggi come sempre. Siamo noi i colpevoli di oggi. Però è così. Dobbiamo alzare la testa, unirci e ora c’è una buona partita contro la Lazio, giochiamo a casaed è da vincere. Siamo delusi. Come abbiamo sofferto il gol, azioni un po’ strane. Sediventa un po’ un. Ma sono cose che si vedono. È complicato».RISULTATI – «Fino a fine stagione tutte le partite sono una finale. Oggi è finita così, siamo delusi ma adesso giochiamo contro un’altra squadra, difficilissima.