Le urla in faccia tra Zelensky e Trump l’attacco del vice Vance e le minacce | Sei un ingrato – Il video

Quello che doveva essere un bilaterale di routine, prima della firma dell’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare, si è trasformato in una vera e propria resa dei conti tra Donalde Volodymyr. Nello Studio ovale il presidente ucraino, oltre a correggere il tycoon che sosteneva che l’Europa «non avesse fatto nulla per Kiev», si è trovato attaccato su due fronti. Sia il presidente americano sia ilpresidente JDhanno infatti accusato l’Ucraina di essere sostanzialmente «irriconoscente» e «irrispettosa». Non solo.è arrivato alle: «Dovete essere riconoscenti, siete venuti qui senza avere le carte in regola con noi. Non potete venire a Washington e dire: “Voglio questo, voglio quello”. Firma l’accordo o noi siamo fuori, e se siamo fuori ve la dovrete vedere da soli».