Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 28 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di282025. Ariete Luna nuova in Pesci conclude l'inverno e annuncia prossime bellissime sorprese anche in amore. Sotto il cambio di Luna bisogna fare un esame delle cose fatte negli ultimi 12 mesi e anche i motivi di qualche sconfitta. I tre settori che sono in questo momento particolarmente importanti riguardano famiglia, figli, salute e forma fisica, rinnovamenti nel lavoro. Ricaricatevi, cercate di fare vita tranquilla in questi due giorni che vi vedono comunque in posizione privilegiata. Pensieri d'amore. Toro Non lasciatevi sopraffare da chi insegue i vostri stessi obiettivi. Luna nuova è una spinta ottima per le iniziative professionali, riforme, imprese d'affari.