Le sculture di Signori. Patrimonio da tutelare. L’appello alla città

Grande fu il suo contributostoria di Carrara.cultura e all’arte carrarese. Carlo Sergio, lo scultore la cui opera in marmo bianco, ’La colomba della pace’, trionfa in piazza Due Giugno, scomparso nel 1988, ha un considerevole lascito di opere che potrebbe finire nel dimenticatoio. Anzi ci sarebbe già finito, se un gruppo di appassionati decisi al’importanza artistica e la portata culturale del grande scultore, non avesse aperto una sorta di appello per il recupero delle opere. Opere che giacciono da decenni in un magazzino della Gildona e che sono di proprietà della moglie di, Fumie Kakinuma, adesso ospite della casa di riposo ’Regina Elena’. E’ così che un gruppo di amici della famiglia, Enrico Marselli, Dino Geloni, Fabrizio Geloni che con la moglie si occupò nel 2018 di ripulire e ristrutturare a sue spese i marmi bianchi del celebre monumento davanti al Comune, hanno deciso risolvere la questione che più di un’amministrazione ha tentato di affrontare.