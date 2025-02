Lanazione.it - Le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 28 febbraio 2025 – LealIl quindicesimo Historic Rally delle Vte Aretine comporterà dalle 14:00 alle 24:00 di sabato primo marzo i divieti di transito e dicon rimozione in via Roma e nel tratto di via Crispi tra via Roma e via Margaritone compresa la corsia preferenziale. Chi percorre piazza Guido Monaco non potrà dunque svoltare in via Roma. Dalle 16:30 il divieto diè esteso al tratto di corso Italia compreso tra via Spinello e via Roma e in piazza San Jacopo mentre dalle 17:30 ai veicoli che transitano su piazza della Repubblica è vietato l’accesso in via Guido Monaco. Dalle 8:00 alle 19:00 il divieto diriguarderà anche l’area di parcheggio di Palazzo del Pero utilizzata per il mercato della seconda domenica del mese.