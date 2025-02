Arezzonotizie.it - Le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Leggi su Arezzonotizie.it

Il quindicesimo Historic Rally delle Vte Aretine comporterà dalle 14:00 alle 24:00 di sabato primo marzo i divieti di transito e dicon rimozione in via Roma e nel tratto di via Crispi tra via Roma e via Margaritone compresa la corsia preferenziale. Chi percorre piazza Guido Monaco non.