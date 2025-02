Agi.it - Le profezie e credenze popolari, spesso catastrofiche, sull'allineamento di pianeti

AGI - Per l'astronomia moderna undeicome quello di questo 28 febbraio rappresentava solo una curiosità da studiare, ma nell'antichità questo tipo di eventi era fonte di grande preoccupazione perché veniva associato a catastrofi naturali e sconvolgimenti vari. Per alcune civiltà era considerato un segno divino e molteassociano ancora questi movimenti celesti a cambiamenti più o meno traumatici. Persino la tradizione cristiana fa precedere la nascita di Gesù dalla comparsa in cielo di un astro che qualcuno ritiene fosse proprio legato a untra i. I cinesi nell'antichità ritenevano che questo fenomeno preludesse alla caduta di dinastie e a periodi di caos e instabilità. Altre popolazioni credevano che ivisibilia volta celeste portassero terremoti o eruzioni vulcaniche.