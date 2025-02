Sbircialanotizia.it - Le Porte del Cuore, una nuova finestra su Rai3 per chi cerca ispirazione e coraggio

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un programma che nasce per scuotere l’anima e parlare direttamente al nostro senso più profondo di speranza. Stiamo per condividere con voi qualcosa che ci ha colpito: dal 2 marzo, su(alle 13), prende il via Ledel, un progetto televisivo che vuole spingerci a guardare dentro noi stessi. Non è un . L'articolo Ledel, unasuper chiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.