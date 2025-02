Davidemaggio.it - Le Onde del Passato: anticipazioni quarta puntata di venerdì 7 marzo 2025

Le sei prime serate de Le Onde del Passato, dirette da Giulio Manfredonia per RTI – Banijay Studios Italy e tratte dal romanzo Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, racconteranno un'indagine di omicidio che riapre un vecchio e mai risolto caso di stupro di gruppo. A seguire per scoprire cosa succede tutte le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata.

Le Onde del Passato: anticipazioni di venerdì 7 marzo 2025

Il dramma di Beatrice

1×04: I nervi di Mia, la figlia di Tamara, sono messi alla prova dalla morte dell'ex commissario. Anna cerca di aiutarla con il sostegno di Gaetano che, paterno e protettore, la affianca nelle scelte più difficili. Luca è assegnato al caso, affiancato come sempre da Beatrice; la poliziotta, ignara delle colpe del padre, sta per affrontare un'inaspettata verità.