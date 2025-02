Ilrestodelcarlino.it - Le nostre ‘multinazionali’. Aumentano le imprese di cittadini stranieri

Il territorio cesenate si conferma una forte attrazione per imprenditori da tutto il mondo. A dimostrarlo sono i dati raccolti dalla Camera di Commercio della Romagna, che prendono in considerazione lestraniere in attività nelle provincie di Rimini e Forlì-Cesena. Al 31 dicembre 2024 si contano in totale ben 9.212straniere attive nei due territori, equivalenti al 13,1% delletotali e in aumento del 5.2% rispetto allo stesso giorno di riferimento del 2023. Il trend di crescita registrato nell’ultimo anno è inoltre superiore sia a quello dell’Emilia-Romagna (+2.3%) sia a quello nazionale (+1,4%). Focalizzandoci in particolar modo sulla provincia di Forlì-Cesena, e prendendo sempre come data di riferimento il 31 dicembre 2024, si nota come il numero dellestraniere attive sia pari a 4.