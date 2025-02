Ilfattoquotidiano.it - “Le mie chiacchiere a 100 euro al chilo non sono care ma costose, un’eccellenza che non tutti si possono permettere”: la replica di Iginio Massari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Comele miea 100al? Perfette, leggere, salutari. Nonma”. Dopo due giorni di polemiche, social e no,risponde alle critiche sul costo delle– anzi delle “lattughe” come si chiamano a Brescia, la sua città –, tipico dolce carnevalesco, che hanno toccato i 100al. Intanto il Maestro dei maestri, forse il pasticciere italiano più famoso, precisa che non c’è stato alcun rincaro nonostante l’aumento del costo delle materie prime: costavano 100alanche nel 2024, ma forse nessuno ci aveva fatto caso. Poi spiega perché quella cifra è adeguata al tipo di prodotto che vende nelle sue pasticcerie, derubricando a “polemiche sterili” gli attacchi che glipiovuti addosso.padre, ma anche i figli Nicola e Debora, spiegano a Cook del Corriere della Sera che 100alun prezzo più che adeguato ad un prodotto artigianale di alto livello, per preparare il quale ci vogliono sei persone (“una che tira la pasta, tre che la modellano e due che cuociono leman mano che vengono realizzate”).