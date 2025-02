Ilgiorno.it - Le metamorfosi di Amii Stewart: “Jazz e soul le mie radici. Sogno di fare un film con Özpetek”

Milano – Se ci sono americani che la loro America l’hanno trovata in Italia,appartiene di sicuro alla schiera. Nata a Washington, Amy Paulette, come si chiama all’anagrafe, ha infatti un animo in bilico sulle due rive dell’Atlantico che squaderna il 7 marzo sul palco del Live Club di Trezzo accompagnata da un quintetto diretto dal pianista Giuseppe Arezzo. Nella vita quella massa floreale che s’è tatuata sul capo “perché stanca del trucco e parrucco” le fa da elmo e da alloro, proteggendola dal tempo che passa e onorando una carriera deflagrata nel ‘79 grazie al successo planetario di “Knock on wood”, 8 milioni di copie vendute a ogni latitudine, prima hit di una discografia che la colloca tra le regine degli anni Ottanta. “Eddie Floyd, autore di quel celebrato evergreen, mi chiamò dicendo: se vuoi cantare qualcos’altro di mio, ben venga!”, racconta divertita dalla sua residenza gallurese.