Le ipocrisie del feud The Rock vs Cody

Devo essere onesto: La storia di Thenon è che sia molto chiara. L’ultimo passaggio tra i due, avvenuto lo scorso Smackdown, ha stranito ancora di più le idee, che già a tal riguardo erano poche, e confuse. Sono più di 12 mesi che attendiamo che qualcuno sancisca il loro match, che per la portata di quest’ultimo, non poteva che avvenire ad una Wrestlemania. Magari questa, visto che il tempo è tiranno e il People’s Champion ha superato le cinquanta primavere che, anche in un corpo bionico come il suo, presentano comunque il conto. Eppure le circostanze rimandando questo atteso scontro ancora una volta, dato cheha il titolo sulle spalle e, nella notte di Domenica 2 Marzo, verrà fuori il nome di chi lo sfiderà al Grandaddy of them All. Ciò escludendo di fatto Theda questa corsa, e rimandando ulteriormente questa loro resa dei conti che, a questo punto, non so se avverrà mai.