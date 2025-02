Agi.it - Le imprese del Lazio verso l'Esposizione di Osaka 2025

AGI - Accompagnare ed assistere ledelper partecipare all'Expo didal 17 al 24 maggio prossimo. È il fine di una sinergia istituzionale tra Camera di Commercio di Roma e Regioneche, in particolare, ha visto oggi la presentazione di un bando con lo stanziamento di 350 mila euro per le micro, piccole e mediedel territorio con l'obiettivo di sostenere le spese di partecipazione all'Expo in Giappone e ampliare cosi' l'accesso ai mercati esteri, favorendone i processi di internazionalizzazione. Si tratta di un bando della Camera di commercio di Roma mentre la Regioneha messo in campo altri due bandi attraInnova. "È stato importante condividere un piano d'azione per l'internazionalizzazione delle nostre- ha detto la vice presidente della Regione, Roberta Angelilli - abbiamo dunque ragionato come squadra l'obiettivo non è solo partecipare ad eventi come, ma essere protagonisti di questi eventi".