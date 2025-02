Ilrestodelcarlino.it - Le fa fumare l’hashish e poi si fa dare i soldi prelevati al bancomat

Un uomo di 36 anni di origini marocchine, residente a Cesena, è accusato di circonvenzione di incapaci e cessione di sostanza stupefacente. L’imputato, difeso dall’avvocato Gianluca Betti, è comparso ieri in tribunale a Forli. I fatti risalgono all’8 aprile 2023. In zona stazione a Cesena, in una panchina, era seduta una donna ucraina di 46 anni. Il 36enne, che la conosceva, si sarebbe avvicinato e le avrebbe offerto del fumo. Secondo la denuncia della 46enne (che ai tempi soffriva di problemi di natura psichica) l’uomo l’avrebbe invitata a condividere una sigaretta contenente hashish. Dopo la ‘fumata’, i due si sarebbero avviati verso undove la vittima avrebbe prelevato 250 euro per consegnarli al 36enne. La donna ha dichiarato che "si sentiva annebbiata dopo aver assunto hashish, e si è lasciata convincere a fare il prelievo".