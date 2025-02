Panorama.it - Le autopsie preliminari su Gene Hackman e moglie non hanno rilevato lesioni esterne dopo la loro morte «sospetta»

I primi risultati delleeseguite sull'attore premio Oscare su sua, Betsy Arakawa, mostrano che «non ci sono stati traumi esterni per nessuno dei due»Cosa è successoTutto e' misterioso nella scena che si e' presentata agli agenti accorsiche uno dei custodi della villa, tra i singhiozzi e le imprecazioni, aveva dato l'allerta al numero di emergenza 911., in tuta. pantofole, era steso per terra in un ingressino «come se fosse caduto di schianto», accanto a lui gli occhiali da sole e un bastone, lain un bagno, era riversa sul pavimento tra pillole cadute da una boccetta di medicinali aperta sul banco.La coppia è stata trovata morta nellacasa nel Nuovo Messico mercoledì, insieme alcane.aveva 95 anni.Le modalità e le cause delladella coppia non sono state ancora ben determinate.