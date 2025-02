Panorama.it - Le autopsie preliminari di Gene Hackman e moglie non hanno rilevato lesioni esterne dopo la loro morte «sospetta»

I primi risultati delleeseguite sull'attore premio Oscare su sua, Betsy Arakawa, mostrano che «non ci sono stati traumi esterni per nessuno dei due»Cosa è successoLa coppia è stata trovata morta nellacasa nel Nuovo Messico mercoledì, insieme alcane.aveva 95 anni.Le modalità e le cause delladella coppia non sono state ancora ben determinate. Secondo un comunicato dell'ufficio dello sceriffo: «L'indagine rimane aperta». Una pista potrebbe essere laper avvelenamento, sono stati richiesti esami tossicologici e del monossido di carbonio sia perche per Arakawa. Anche se, tra i pompieri, trapela scetticismo su questa pistaSebbene non si sospetti un omicidio, i funzionari del Nuovo Messico affermano di non aver escluso questa possibilità.