Lazio | Patric e Vecino in gruppo dubbi per Romagnoli contro il Milan

Roma 28 febbraio 2025 - Non sono buone notizie quelle che avvicinano laalla giornata di domenica, quando alle 20:45 scenderanno in campo nel posticipo della domenica serail. Nella serata di ieri i meneghini sono caduti nel recupero di Serie Ail Bologna, sconfitti in rimonta per 2-1 dal Bologna. Un ko che ha lasciato molto amareggiato Sergio Conceiçao, il quale ha risposto con tono duro anche ad alcune critiche ricevute. Per il tecnico portoghese non è un buon momento, lui che è un ex dei biancocelesti nella carriera da giocatore e che sogna il successo a San Siro proprioi ragazzi di Marco Baroni per ridare morale alla sua squadra. Lanon ha però tempo di curarsi dei problemi dei meneghini. I biancocelesti non vorranno di certo fare beneficenza nella trasferta di San Siro, al contrario proveranno con una vittoria a spingere ancor più lontani i rossoneri in questa rincorsa serratissima al quarto posto con ben cinque squadre coinvolte, in uno spazio ampio, ovvero 9 punti, ma non ancora incolmabile.