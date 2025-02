Quotidiano.net - Lavoro domestico, la fotografia Censis su badanti e cargiver. Cosa succede in Italia

Roma, 28 febbraio 2024 – Sono 8,8 milioni le persone che vivono sole in, di cui il 55,2% ha 60 anni e più. Con 8,5ogni 100 persone sole over 60. L’Indice di solitudine è pari a 34,4 persone sole ogni 100 famiglie. Il problema principale è la mancanza di assistenza immediata in caso di emergenza. Sono questi i dati principali che emergono dal Primo Paper del Rapporto 2025 Family (Net) Work dal tema “La fatica delle famiglie: una difficile articolazione della domanda di cura”, realizzato dale promosso da Assindatcolf. Donne e: la parità salariale è ancora lontana. “Welfare equo, il vero cambiamento” LadiUna, quella scattata dalche “restituisce un quadro chiaro del ruolo cruciale dele dell’assistenza familiare in una società sempre più anziana e frammentata", spiega Andrea Zini, presidente di Assindatcolf.