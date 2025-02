Ilgiorno.it - Lavoro, calano anche gli annunci: “Crisi, imprese pigre e tecnologia. Così il mercato cambia e rallenta”

Milano – Operai, produzione e qualità. Un’offerta disu tre ha interessato questa mansione (30,2%). Contabili e segretari sono lontani, fermi al 10%, appena sopra magazzinieri e addetti per la logistica (9,8%). Ildelin Lombardia, fotografato dall’Osservatorio 2024 di InfoJobs, piattaforma leader per la ricerca dionline, sembra confermare “ilmento dell’economia lombarda dopo il crollo del Covid e la rapida ripresa”, spiega Emilio Reyneri, professore emerito di sociologia deldell’Università Milano-Bicocca, uno dei massimi esperti nel panorama nazionale. Quanto preoccupa il calo delle offerte diin Lombardia? “La ripresa, “drogata“ in parte dal Superbonus al 110% e dal Pnrr, si sta fermando. Leindustriali, soprattutto nel settore degli elettrodomestici, sono un altro segnale”.