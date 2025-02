Lanazione.it - Lavori sulla strada di Moncioni per ripristino della frana

Arezzo, 28 febbraio 2025 –diperA seguitoche si è verificata nei giorni scorsidiè stato programmato un intervento diper domani sabato 1 marzo, dalle 08:00 alle 13:00. Durante queste ore, lasarà chiusa al traffico in corrispondenza del bivio di Montemutati. Il transito sarà deviato in direzione di Rendola, come indicato dalla segnaletica che verrà posizionata nelle principali intersezioni. La deviazione interesserà sia il percorso da Montevarchi verso, sia quello opposto daverso Montevarchi.