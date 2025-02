Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori migranti in piazza a Roma: “Difficile aprire un conto corrente. Così non ricevo lo stipendio”. “Non ho potuto avere un contratto”

Una giornata di mobilitazione nazionale con presidi in diverse città d’Italia, tra cui, Napoli, Palermo, Novara e Foggia. Il sindacato Usb e molte associazioni inper chiedere la regolarizzazione deistranieri.Giorni e notti in fila davanti alle questure per prendere un appuntamento per il permesso di soggiorno, lavoro nero, difficoltà nell’accesso al servizio sanitario, nell’affittare una casa e perfino nell’un. Sono questi alcuni dei problemi che ie le lavoratricivivono ogni giorno e per cui sono scesi in. Diverse le manifestazioni in tutta Italia, organizzate dal sindacato Usb, a cui hanno aderito molte associazioni, tra cui Arci, il Movimento per il Diritto all’Abitare, Mani Rosse Antirazziste e SOS Rosarno e Sportello49.