Internews24.com - Lautaro, squalifica o multa post bestemmia con la Juve? Arriva il verdetto, si va in quella direzione

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il bomber dell’Inter al centro delle polemiche dopo la presunta, tra lao laperò, ecco la vera decisioneMartinez ancora nell’occhio del ciclone. Si parla infatti della presuntadel bomber dell’Inter nel video diventato virale dopo la gara con lantus. Un episodio che il Toro aveva declassato così nell’intervista a Dazn dopo l’ultima gara col Genoa: «Quello che è capitato l’altra sera mi ha dato molto fastidio: non ho maito. Cerco di imparare ma di trasmettere rispetto ai miei figli. Mi ha dato fastidio, la gente sa che persona e che padre sono, sono tranquillo con me stesso»Bene, ora La Procura federale ha acquisito la prova, dunque – come riporta La Gazzetta dello Sport – l’argentino e l’Inter avrebbero un settimana per patteggiare.