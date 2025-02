Rompipallone.it - Lautaro, spunta l’audio della bestemmia ma niente squalifica: ecco il motivo

Ultimo aggiornamento 28 Febbraio 2025 10:19 di Giancarlo SpinazzolaContinua a infittirsi la polemica intorno aMartinez:ma non scatta laper l’argentino.Salvo abdicazioni dell’ultim’ora, questa potrebbe rivelarsi una Serie A senza padroni fino alla fine dei giochi, con tre squadre a contendersi il titolo all’ultima giornata. Domani andrà in onda un atto importantissimo, per alcuni decisivo,corsa al titolo: al Maradona di Napoli infatti si incontreranno Napoli e Inter, i campioni contro i più concreti inseguitori, superati solo nell’ultimo turno di campionato.Un solo punto separa le due compagini, intrecciate dalle storie dei protagonisti: da Conte, prima nemico e poi idolo nerazzurro, a Romelu Lukaku che ha compiuto il percorso inverso, fino agli ex Politano e Zielinski, sembrano esserci tutti gli ingredienti per una partita dalle mille storie.