Lautaro, ora l'audio della bestemmia c'è ma se la caverà con una multa (Gazzetta)

sulladiMartinez dopo il match contro la Juventus è stato trovato. Ora l’argentino e l’Inter avranno una settimana di tempo per patteggiare.La Procura federale ha trovatodiCome riportato dalladello Sport:Le ricercheProcura federale hanno dato i loro frutti. Giuseppe Chinè ha ora in manoche conferma ladiMartinez. Questo non cambia nulla nella formazione che Inzaghi manderà in campo contro il Napoli: in caso di patteggiamento non ci sarà squalifica. Se il Giudice sportivo non era potuto intervenire perché la mancanza di sonoro non dava la certezzafrase blasfema, con l’apertura di un fascicolo da parteProcura federale i contorni del procedimento sono nettamente cambiati. I tempi per finire, eventualmente, davanti al Tribunale federale nazionale (Tfn) sono infatti più lunghi.