Inter-news.it - Lautaro Martinez, la Figc ha l’audio. Che succede? 2 scenari – CdS

Laavrebbe trovatosulla presunta bestemmia pronunciata dadopo Juventus-Inter. Adesso ci sono due.AUDIO – Giorni di ricerche per lae il procuratore Chinè, che dopo aver setacciato i filmati di DAZN e non solo, avrebbe trovatoche incastrerebbe. Il capitano dell’Inter, preso dall’adrenalina e dall’amarezza nel post immediato di Juventus-Inter, avrebbe pronunciato un’espressione blasfema. Ma inizialmente, il Giudice Sportivo non lo ha punito per mancanza di prove audio. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare.Duepercon ladopo la presunta bestemmiaPROVE E– Come scrive il Corriere dello Sport, la presenza delin queste situazioni è fondamentale per capire se il giocatore ha bestemmiato o meno.