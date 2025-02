Cultweb.it - Lautaro Martinez e la bestemmia, per lui forse una multa: ecco perché domani sarà in campo contro il Napoli

La presuntapronunciata daal termine della partita Juventus-Inter del 16 febbraio 2025 ha acceso il dibattito sulle sanzioni disciplinari nel calcio italiano. La Procura Federale ha acquisito un audio che confermerebbe l’accusa nei confronti dell’attaccante dell’Inter, ma, nonostante ciò, il giocatore nonsqualificato per la prossima partitail, in programmaalle ore 18:00 allo Stadio Maradona. Cosa prevedono le regole sulle bestemmie in? Ebbene, secondo l’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, l’uso di espressioni blasfeme da parte dei tesserati può essere punito con squalifiche o ammende. Tuttavia, la decisione dipende da vari fattori, tra cui la disponibilità di prove e la procedura disciplinare in atto. In questo caso, i tempi tecnici impediscono un provvedimento immediato che escluderebbedal matchil