Laspunta.it - Latina, il Comune esclude le scuole dall’efficientamento energetico. Critiche dai 5 Stelle

“Incomprensibile la scelta dell’amministrazione di tenere fuori ledal finanziamento di 4.048.000,00 di euro da fondi Fesr per l’efficientamentodegli edifici comunali, destinandoli interamente agli impianti sportivi comunali. L’assessore Chiarato, che ha dato quest’indirizzo, dovrebbe spiegarlo ai genitori dei tanti bambini che frequentano i plessi scolastici comunali e puntualmente, a inizio inverno, restano al freddo perché le caldaie non funzionano mentre sono costretti ad aule invivibili in primavera per l’assenza di coibentazione termica. Parliamo delledell’obbligo, alimentate da caldaie di 50 anni fa, con infissi vetusti e coperte da solai a rischio crollo per infiltrazioni“.La critica alla delibera con cui la giunta Celentano ha approvato di destinare le risorse a 20 strutture sportive diarriva dal capogruppo del M5S, Maria Grazia Ciolfi.